نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا اليوم في اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا اليوم في اليورو 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا اليوم في اليورو 2024.. يُضرب موعدٌ هامٌ لعشاق كرة القدم مساء اليوم، الخميس 20 يونيو 2024، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وإيطاليا في مواجهةٍ قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إسبانيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نيرانٌ في ملعب فيلتينس أرينا: إسبانيا تواجه إيطاليا في قمة نارية ببطولة يورو 2024

تأتي هذه المباراة حاسمةً لكلا المنتخبين، حيث تسعى إسبانيا للحفاظ على صدارتها للمجموعة وتعزيز حظوظها في التأهل إلى دور الـ 16، بينما تُقاتل إيطاليا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تُبقيها في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل.

يدخل كلا المنتخبين اللقاء بمعنوياتٍ عالية بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الأولى من البطولة.

فقد نجح منتخب إسبانيا في هزيمة كرواتيا بثلاثيةٍ نظيفة، بينما تغلب منتخب إيطاليا على ألبانيا بثنائيةٍ مقابل هدف.

يتصدر منتخب إسبانيا حاليًا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تتواجد إيطاليا في المركز الثاني بنقطةٍ واحدة.

لا شك أن هذه المواجهة ستكون مليئة بالإثارة والتشويق، نظرًا للمستوى المتقارب للمنتخبين وتاريخهما العريق في كرة القدم.

موعد مباراة أسبانيا وإيطاليا في اليورو 2024



يضرب موعدٌ هام لعشاق كرة القدم مساء اليوم، الخميس 20 يونيو 2024، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وإيطاليا في مواجهةٍ قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تُقام المباراة على ملعب "فيلتينس آرينا" في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا

يُمكن لمُحبي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بمشاهدة مباراة إسبانيا وإيطاليا، التي تُقام مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، وذلك عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

ستُنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max، مع وجود تغطية شاملة للمباراة قبل بدايتها وخلالها وبعدها.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس

القناة التردد النايل سات beIN Sports HD 1 Max 12527 27.5 E beIN Sports HD 2 Max 12579 27.5 E

تشكيل إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: مارك كوكوريلا- ناتشو فيرنانديز- روبين لي نورماند- داني كارفاخال.

الوسط: فابيان رويز- رودري- بيدري جونزاليس.

الهجوم: نيكو ويليامز- ألفارو موراتا- لامين يامال.

تشكيل إيطاليا المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: كالافيوري- دي ماركو- جيونالي- باستوني.

الوسط: برايان كريستانتي- بيليجريني- باريلا- جورجينيو.

الهجوم: فرتسيتي- سكاماكا- فيديريكو كييزا.

ترتيب المجموعة الثانية يورو 2024

شهدت المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024 صراعًا محتدمًا في الجولة الأولى، حيث تصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما.

فقد نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوزٍ عريضٍ على كرواتيا بثلاثيةٍ نظيفة، ليُعلن عن نفسه كأحد المُنافسين الأقوياء على لقب البطولة.

وبدوره، لم يتأخر منتخب إيطاليا عن الرد، حيث حقق فوزًا صعبًا على ألبانيا بثنائيةٍ مقابل هدفٍ واحد.

وبالتالي، يتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الدنمارك وسلوفينيا، اللذان يتواجدان في المركزين الثالث والرابع بنقطةٍ واحدةٍ لكل منهما.

وتبدو المجموعة الثالثة مفتوحةً على جميع الاحتمالات في الجولة الثانية، حيث ستُقام مواجهةٌ قويةٌ تجمع بين إسبانيا وإيطاليا، بينما ستلعب الدنمارك مع سلوفينيا في صراع على النقاط الثلاث.

ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024

1.إسبانيا - 3 نقاط

2.إيطاليا 3 نقاط

3.كرواتيا - 1 نقاط

4.ألبانيا - 1 نقطة