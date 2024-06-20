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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر منتخب إنجلترا اليوم.. مشاهدة منتخب إنجلترا × الدنمارك Twitter بث مباشر بدون "تشفير" | اليورو 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب إنجلترا اليوم.. مشاهدة منتخب إنجلترا × الدنمارك Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024.. يخوض منتخبا إنجلترا والدنمارك مواجهة قوية لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2024، على ملعب "كومرزبانك أرينا" في مدينة فرانكفورت الألمانية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنجلترا والدنمارك خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مُعركة نارية في فرانكفورت: إنجلترا تبحث عن تأكيد تأهلها أمام الدنمارك

يدخل منتخب إنجلترا المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا هامًا على صربيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، ليتربع على صدارة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط.

يسعى "الأسود الثلاثة" بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت إلى تحقيق فوز جديد يضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 16 من البطولة، دون الدخول في حسابات معقدة في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يدخل منتخب الدنمارك اللقاء بآمالٍ في تحقيق فوز يُعوض به تعادله السلبي مع سلوفينيا في الجولة الأولى، ويُعزّز من حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16.

يُدرك منتخب "الديناميت الأحمر" صعوبة المهمة أمام إنجلترا، لكنه سيُقاتل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق نتيجة إيجابية تُبقيه في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل.

تُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، نظرًا لتاريخها العريق بين المنتخبين، وتساويهما في القوة والإمكانيات.

يمتلك كلا المنتخبين لاعبين مميزين على مستوى عالٍ، قادرين على حسم نتيجة المباراة في أي لحظة.

موعد مباراة إنجلترا والدنمارك

يُضرب موعدٌ هامٌ لعشاق كرة القدم مساء اليوم، الخميس 20 يونيو 2024، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والدنمارك في مواجهةٍ قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تُقام المباراة على ملعب "دوتش بانك بارك" في مدينة فرانكفورت الألمانية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تأتي هذه المباراة حاسمةً لكلا المنتخبين، حيث تسعى إنجلترا لتعزيز صدارتها للمجموعة وحسم تأهلها مبكرًا، بينما تُقاتل الدنمارك من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تُبقيها في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك

يُمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة إنجلترا والدنمارك في بطولة يورو 2024 عبر العديد من الطرق، إليك بعضها:

البث التلفزيوني:

تُذاع جميع مباريات بطولة يورو 2024 حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستُنقل مباراة إنجلترا والدنمارك على شاشة قناة "بي إن سبورتس HD 1 Max".

البث المباشر عبر الإنترنت:

يمكنك مشاهدة المباراة مباشرةً عبر تطبيق "TOD".

يُقدم التطبيق خدمة بث مباشر مجاني لجميع مباريات البطولة.

تتوفر خدمة البث المباشر على جميع الأجهزة الذكية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

التطبيقات:

تتوفر العديد من التطبيقات التي تُقدم خدمة بث مباشر للمباريات، مثل "beIN SPORTS" و"Yalla Live".

تُقدم بعض التطبيقات خدمة بث مجاني، بينما تتطلب بعضها الآخر اشتراكًا مدفوعًا.

جدول ترددات قنوات "بي إن سبورتس" على النايل سات

يمكنك مشاهدة مباراة إنجلترا والدنمارك على قناة "بي إن سبورتس HD 1 Max" على ترددات النايل سات التالية:

التردد: 11058

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التصحيح: 5/6

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام الدنمارك في يورو 2024

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - مارك جويهي - جون ستونز - كيران تريبيير

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - جود بيلينجهام - هاري كين

ترتيب الدنمارك وإنجلترا في المجموعة



تشتد المنافسة في المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024، مع تألق منتخب إنجلترا في صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على صربيا في الجولة الأولى.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الثاني بنقطة واحدة، بعد تعادله مع سلوفينيا، متساويًا مع سلوفينيا التي تملك نفس عدد النقاط ونفس فارق الأهداف.

وتبدو المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث تسعى إنجلترا للحفاظ على صدارتها وتأكيد تأهلها، بينما تُناضل الدنمارك وسلوفينيا من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

مع تبقي جولة واحدة فقط، ستكون جميع المباريات حاسمة ومصيرية، وتحديدًا مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك، والتي ستُلعب الليلة، حيث قد تُحسم تأهل أحد المنتخبين بشكل رسمي.