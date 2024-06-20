نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يبصم على إحصائية مميزة مع إنجلترا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا، إحصائيات مميزة خلال مشاركته مع بلاده أمام الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".



وسجل هاري كين هدف التقدم لصالح منتخب إنجلترا أمام الدنمارك خلال المباراة التي تجري بينهما حاليا ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، قبل أن يحرز لاعبي الدنمارك هدف التعادل في اللقاء.

وأحرز كين هدفه الـ47 في 50 مباراة مع ناديه بايرن ميونخ ومنتخب بلاده خلال الموسم الرياضي الحالي.

ويعد هذا هو الهدف الأول لـهاري كين في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".



وأصبح النجم الإنجليزي ثالث هدافين منتخب بلاده في كأس أوروبا بـ 5 أهداف خلف روني الذي يمتلك 6 أهداف يليه آلان شيرار 7.

وخاض لاعب بايرن ميونيخ 93 مباراة مع إنجلترا نجح في تسجيل 64 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة لزملائه، بإجمالي "83 مساهمة تهديفية في 93 مباراة".