نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس واتيكنز.. ليفربول يرصد جوهرة البريمييرليج في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، عن الصفقة التي يضعها نادي ليفربول الإنجليزي على رأس أولوياته للتعاقد معها خلال انتقالات الصيف الجارية.

ويهتم ليفربول بتعزيز صفوف فريقه من أجل بدء موسم جديد وقوي يكون قادر خلاله على المنافسة بقوة على جميع الألقاب.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن ليفربول استقر على التعاقد مع أحد لاعبي أندية الدوري الإنجليزي والذي خطف الأضواء نحوه من كل مكان الفترة الماضية.

ليفربول يستهدف ضم ألفين

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل " البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع صاحب الـ16 عامًا، ألفين أيمن، الذي يلعب في فريق شباب ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتألق صاحب الـ16 عامًا، بعدما انضم إلى ولفرهامبتون في صيف 2023، وأدى تألقه إلى لفت أنظار ليفربول الذي يسعى لضمه لفريق الأكاديمية.

كما يحظى ألفين باهتمام كبير من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن يظل ليفربول في مقدمة الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.