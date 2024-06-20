الدنمارك تخطف نقطة ثمينة من امام إنجلترا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الدنمارك في خطف نقطة ثمينة من نظيره الإنجليزي بالتعادل معه إيجابيا بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.



انجلترا تتعادل امام الدنمارك



بدأ المنتخب الإنجليزي بالهجوم على مرمى منتخب الدنمارك منذ بداية المباراة، حيث سيطر على مجريات اللعب وشن الكثير من الهجمات الخطيرة وأضاع فرصتين مؤكدتين.

في الدقيفة 19، وصلت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلترا عن طريق والكر لترتطم بالدفاع وتصل إلى هاري كين ليسدد الكرة داخل شباك منتخب الدنمارك لتعلن عن هدف للإنجليز.

بعد الهدف، استعاد لاعبو منتخب الدنمارك السيطرة على أحداث اللقاء من أجل تعديل النتيجة حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق مورتين هولماند الذي سدد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة سحرية من فيكتور كريستيانسن ليسدد كرة رائعة سكنت الشباك الإنجليزية لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين إنجلترا والدنمارك بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان الهجمات على كلا المرمين وأضاعا عددا من الأهداف المؤكدة.



كانت أخطر فرص الشوط في الدقيقة 77 عندما مرت تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح الدنمارك عن طريق بيير إيميل هويبيرج لكن تصدى لها حارس مرمى إنجلترا بنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بينما يحتل الدنمارك المركز الثاني برصيد نقطتين وجاء منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في حين يتذيل منتخب صربيا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.