الدنمارك تفرض التعادل على انجلترا في يورو2024

الدنمارك تفرض التعادل على انجلترا في يورو2024حسم التعادل الإيجابي مواجهة انجلترا والدنمارك ، في المباراة التي جمعتهما جمعها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتقدم منتخب إنجلترا في النتيجة عن طريق هاري كين في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلترا عن طريق والكر لترتطم بالدفاع وتصل إلى هاري كين ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة تعادل هولماند للدنمارك، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من فيكتور كريستيانسن ليسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

ولم يتغير الشوط الثاني كثيرا، وحاول المنتخبين في تسجيل هدف الفوز ولكن بدون أي خطورة على مرمي كلا الحارسين.

