نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا المقبلة بعد التعادل أمام الدنمارك في كأس أمم أوروبا 2024.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في فخ التعادل أمام نظيره الدنمارك بنتيجة هدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويرصد لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، موعد مباراة منتخب إنجلترا المقبلة بعد التعادل أمام الدنمارك، في إطار منافسات كأس أمم أوروبا.



موعد مباراة إنجلترا المقبلة بعد التعادل أمام الدنمارك

يستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سلوفينيا، يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.



القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس أمم أوروبا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا.