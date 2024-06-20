نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة إنجلترا بعد التعادل مع الدنمارك بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سقط منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في فخ التعادل مع نظيره الدنماركي، بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وسجل هاري كين هدف التقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز مورتن هيولماند هدف التعادل للدنمارك بالدقيقة 34.



ترتيب مجموعة إنجلترا بعد التعادل مع الدنمارك



وبهذه النتيجة؛ رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى النقطة 4 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من كأس أمم أوروبا، فيما يتواجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد نقطتين.

ويأتي ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1- إنجلترا، 4 نقاط

2- الدنمارك، 2 نقاط

3- سلوفينيا، 2 نقاط

4- صربيا، نقطة واحدة