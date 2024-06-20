نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، نظيره إيطاليا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو2024"، مساء اليوم الخميس.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إسبانيا ونظيره إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد فيلتينس أرينا.

ويضم تشكيل إسبانيا كل من:

في حراسة المرمى.. أوناي إيمري

خط الدفاع.. مارك كوكوريلا، لابورت، لو نور ماند، داني كارفخال

خط الوسط.. فابيان رويز، رودري، بيدري، ويليامز، ألفارو موراتا

الهجوم.. لامين يامال

بينما جاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

في حراسة المرمى.. دوناروما

في خط الدفاع.. دي لورينزو، باستوني، كالافيوري، ديماركو

خط الوسط.. جورجينيو، باريلا، دافيد فراتسيي، بيليجريني، فيديريكو كييزا

الهجوم.. سكاماكا

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد إيطاليا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.