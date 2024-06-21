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أحمد جودة - القاهرة - قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

لاعبو الأهلي يتبرعون بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي



جاء ذلك في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الأهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

وكان النادي قد اتخذ العديد من القرارات في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليا في رحلة علاجية، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ‏لأسرتي مشجعتي النادي.

وقام وفد من النادي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية بتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

وعلى الجانب الأخر أنهى اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في المران وذلك لمواجهة نادي الداخلية المقرر لها غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

