نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية.. ماذا قدم بيلينجهام ضد الدنمارك في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، إحصائية جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا ضد الدنمارك في بطولة أوروبا لهذه النسخة 2024.

وسقط منتخب إنجلترا في مصيدة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعته بمنتخب الدنمارك مساء اليوم الخميس والموافق العشرون من يونيو.

إحصائية بيلينجهام مع منتخب إنجلترا ضد الدنمارك

وشارك بيلينغهام كأساسيّ مع منتخب إنجلترا ضد الدنمارك حيث فشل في تسجيل أي هدف وكذلك لم يقم بأي تمريرة حاسمة في المباراة، لكنه خلق فرصة واحدة وقام بلمستين في منطقة جزاء الخصم، كما خسر الكرة عشر مرات.

ترتيب إنجلترا والدنمارك في يورو 2024

وبهذا التعادل يصل منتخب إنجلترا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة، ويأتي منتخب سلوفينيا الوصافة، برصيد نقطتين، بينما يحتل الدنمارك المركز الثالث بنفس النقاط ويتذيل منتخب صربيا الترتيب بنقطة واحدة.

