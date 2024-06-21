نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجلترا تواصل المعاناة في اليورو بعد تعادل اليوم ضد الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب إنجلترا في فخ التعادل ضد نظيره منتخب الدنمارك خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس والموافق العشرون من نوفمبر.

وأقيمت مباراة إنجلترا ضد الدنمارك مساء اليوم على ملعب دويتشه بانك بارك في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024.

وتعادل منتخب إنجلترا مع الدنمارك بهدف لمثله مساء اليوم الخميس، ليواصل تاريخ المنتخب السيء في البطولة.

وبحسب الإحصائيات الواردة، فإن منتخب إنجلترا لم يحقق انتصارين في أول مباراتين في اليورو عبر التاريخ حتى مباراة اليوم التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ترتيب مجموعة إنجلترا والدنمارك في كأس أمم أوروبا

1- منتخب إنجلترا برصيد أربع نقاط

2- منتخب سلوفينيا برصيد نقطتين

3- منتخب الدنمارك برصيد نقطتين

4- منتخب صربيا برصيد نقطة واحدة

