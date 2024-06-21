نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف عكسي.. منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا ويتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام إيطاليا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "فيلتنيس أرينا".

أحداث مباراة إسبانيا وإيطاليا في كأس أمم أوروبا

أرسل ألفارو موراتا لاعب إسبانيا في الدقيقة 10، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نيكو وليامز من على حدود منطقة الـ6 ياردات برأسية، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وسجل ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح إسبانيا في الدقيقة 55، بعد عرضية من نيكو وليامز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم كالافيوري وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسدد لامين يامال لاعب إسبانيا في الدقيقة 60 تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 70، بعد تسديدة رائعة من نيكو وليامز من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر أيوزي بيريز لاعب إسبانيا انفرادًا تامًا بمرمى إيطاليا في الدقيقة 1+90، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس دوناروما.

