نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز أمام نظيره إيطاليا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الخميس على ملعب "فيلتنيس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ليتأهل بذلك الماتدور الإسباني إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين.

أهداف مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في كأس أمم أوروبا

سجل ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح إسبانيا في الدقيقة 55، بعد عرضية من نيكو وليامز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم كالافيوري وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز أمام إيطاليا

يواجه منتخب إسبانيا نظيره ألبانيا يوم الإثنين المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب "اسبرت أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

