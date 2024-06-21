نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة إسبانيا بعد الفوز أمام إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة إسبانيا بعد الفوز أمام إيطاليا مساء الخميس على ملعب "أسبرت أرينا" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتمكن الماتدور الإسباني من تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 55، بعد عرضية من نيكو وليامز إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم كالافيوري وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إيطاليا، ألبانيا، كرواتيا.

ترتيب مجموعة إسبانيا بعد الفوز أمام إيطاليا

1- إسبانيا: 6 نقاط.

2- إيطاليا: 3 نقاط.

3- ألبانيا: نقطة واحدة.

4- كرواتيا: نقطة واحدة.

