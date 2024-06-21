نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لانفراد دوت الخليج الرياضي.. كاف يعلن اليوم إستضافة الدوحة للسوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن يزيح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الستار عن البلد المستضيف لكأس السوبر الأفريقي المقرر بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يعلن اليوم إستضافة الدوحة للسوبر بين الأهلي والزمالك

وتأكيدا لانفراد "دوت الخليج الرياضي" بالمفاوضات التي جرت بين مسئولي الكاف والاتحاد القطري من أجل إستضافة الدوحة للسوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك علمت مصادرنا أن الاتحاد الأفريقي بصدد الإعلان عن التوصل لاتفاق يقضي باستضافة الدوحة السوبر الأفريقي.

كما علمنا من مصادرنا أن الكاف بالفعل خاطب ناديي الأهلي والزمالك من أجل التأكيد على إقامة المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة للمرة الرابعة في تاريخ بطولة السوبر الأفريقي.

ولم يتم تأكيد الموعد النهائي للمباراة حتى الآن حيث تم عرض الخيارات المتاحة من جانب مسئولي الاتحاد الأفريقي في انتظار موافقة الجانب القطري وتحديد الموعد المناسب لإقامة اللقاء.

جدير بالذكر أن القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك تعد المواجهة الثانية بين قطبي الكرة المصرية والأفريقية حيث سبق وأن تغلب الزمالك على الأهلي في مواجهة السوبر الأفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الفرق الفائزة بالسوبر الأفريقي برصيد 8 بطولات بينما يأتي الزمالك ثانيا برصيد 4 بطولات حيث يسعى كلا الفريقين للفوز وإضافة بطولة أفريقية جديدة إلى سجلاته.