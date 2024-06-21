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المؤتمر نت - اسبانيا تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على ايطاليا
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دوت الخليج / متابعات -
اسبانيا تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على ايطاليا
تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي، بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.
هدف المباراة الوحيد، حمل توقيع ريكاردو كالافيوري لاعب إيطاليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.
وبهذا الانتصار، يعتلي المنتخب الإسباني، صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط في الوصافة.
المباراة بدأت بضغط مبكر من الإسبان، حيث أرسل نيكو ويليامز كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، نحو بيدري الذي ارتقى وسدد كرة رأسية، تصدى لها الحارس دوناروما بأطراف أصابعه، في الدقيقة الثانية.
واستمر الضغط الإسباني، إذ أرسل موراتا كرة عرضية من الطرف الأيسر نحو نيكو ويليامز داخل منطقة الجزاء، وسدد رأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 11.
وصوب ألفارو موراتا، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس دوناروما في الدقيقة 23.
وواصل الحارس الإيطالي، تألقه، بالتصدي لتسديدة صاروخية من فابيان رويز في الدقيقة 24.
واستمرت محاولات الإسبان، بتسديدة من فابيان رويز في الدقيقة 41، لكنها جاءت ضعيفة ووصلت بسهولة بين أحضان دوناروما.
ومع بداية الشوط الثاني، كاد بيدري أن يسجل الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 51، بتسديدة داخل المنطقة لامست القائم الأيسر.
وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 55، بهدف عكسي من ريكاردو كالافيوري، إذ أرسل نيكو ويليامز كرة عرضية وضعها مدافع المنتخب الإيطالي بالخطأ في شباك دوناروما.
وتصدى دوناروما لتسديدة من قائد إسبانيا ألفارو موراتا في الدقيقة 57.
وكاد لامين يامال أن يضيف الهدف الثاني، بتسديدة على حدود المنطقة، مرت ملامسة للعارضة في الدقيقة 59.
وحرمت العارضة، نيكو ويليامز من إضافة الهدف الثاني، بعد تصويبة مقوسة صاروخية من داخل المنطقة بالدقيقة 70.
وحاول البديل أيوزي أن يسجل الهدف الثاني للماتادور، بمحاولتين في الوقت بدل الضائع، لكن دوناروما تألق في الدفاع عن مرماه، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإسباني.
المصدر / كوورة
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محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
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