نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز أمام إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو مباريات كأس أمم أوروبا، معرفة موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز أمام إيطاليا بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات باليورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز أمام إيطاليا

يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع نظيره ألبانيا يوم الإثنين المقبل 22-6-2024 على ملعب "أسبرت أرينا"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا وألبانيا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة إسبانيا ضد ألبانيا مساء الإثنين المقبل، عبر قنواتها.