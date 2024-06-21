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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عن حزنه بعد تعادل منتخبه أمام الدنمارك، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

مدرب إنجلترا يؤكد على غضبه بعد تعثر المنتخب أمام الدنمارك



وتعادل منتخب إنجلترا مع نظيره الدنمارك بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وقال جاريث ساوثجيت في تصريحات عبر شبكة "BBC SPORTS": "أعلم جيدًا أن الناس أصابهم خيبة أمل بسبب أدائنا، في الوقت الحالي، لا نضغط بالقوة التي نحتاج إليها، وهذا يعني أنه يجب أن نكون أكثر شراسة في الوقت المقبل".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تقييم الأداء والعمل على حلهما معًا، إذا سمحت للاعبين باختيار التمريرات، فيمكنهم لعب التمريرات التي يمكن أن تؤذيك".



وتطرق بحديثه إلى رأيه في أداء أرنولد: "مر ببعض اللحظات حيث قدم ما كنا نعتقد أنه سيفعله، ونعلم أنه ليس لدينا بديل طبيعي لكالفين فيليبس، نحن نحاول أشياء مختلفة وفي الوقت الحالي لا نسير كما نرغب".

وشدد: "استبدلنا هاري كين لأننا كنا بحاجة إلى الطاقة، لقد خضنا مباراتين في فترة قصيرة وكنا بحاجة إلى طاقة جديدة للضغط، أعتقد أن هاري لم يلعب سوى 90 دقيقة واحدة فقط خلال أكثر من شهر، لذلك كان هذا هو القرار الذي كان يجب أن نتخذه".

