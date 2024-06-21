نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكالوني يعلن تشكيل الأرجنتين لمواجهة كندا في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظرت عشاق الساحرة المستديرة، اللحظة الحالية في المباراة التي تقام صباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، في افتتاح كوبا امريكا 2024 التي تجمع بين المنتخبين ضمن مباريات الجولة الاولى بالمجموعة الاولى ببطولة كوبا امريكا 2024.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين الارجنتين ضد كندا، اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب مرسيدسبينز.

ميسي يقود هجوم منتخب الارجنتين ضد كندا في بطولة كوبا أمريكا 2024

وجاء تشكيل الارجنتين ضد كندا كالتالي: