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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب منتخب إنجلترا، كايل ووكر، على أن هدف الدنمارك في شباك منتخب وطنه كان رائعًا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا

وتعادل منتخب إنجلترا مع نظيره الدنمارك بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وقال كايل ووكر في تصريحات لشبكة "BBC SPORTS": "اقتنصنا النقطة وتصدرنا المجموعة، لا أستطيع الوقوف هنا لأقول إنه كان أداءً رائعًا".

وتابع: "الدنمارك فريق جيد، نحن نحتل صدارة المجموعة، لذا دعونا نحاول أن نأخذ الأمور الإيجابية من هذه المباراة، لقد استقبلنا هدفًا رائعًا، في بعض الأحيان، عليك أن ترفع القبعة للأهداف الجيدة".

وأردف: "يجب أن ننظر بشكل جماعي، أننا نحتاج إلى معرفة متى نرحل ومتى لا نرحل، علينا أن نلعب كفريق كامل وهذا شيء نحتاج إلى التدرب عليه لأنك تصل إلى الأدوار الإقصائية وقد تكلفك أشياء بسيطة كهذه".

واختتم: "كل لاعب يمثل بلاده، لذا سيبذلون دمهم وعرقهم ودموعهم، ونحن نفعل نفس الشيء".

