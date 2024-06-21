الرياضة

حلمي طولان: اللجان الالكترونية سبب تولي حسام حسن قيادة المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتقد كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، تولي كابتن حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

حلمي طولان: اللجان الالكترونية سبب تولي حسام حسن قيادة المنتخب

وأكد طولان:" حسام حسن أسطورة كلاعب، ولكنه محدود الفكر كمدير فني، وهو أمر لا يعيبه اطلاقًا، ومش بالضرورة تكون ناجح كلاعب ومدرب.

وتابع نجم الزمالك السابق:" المدير الفني لمنتخب مصر لا بد ان يمتلك شخصية قوية بجانب الابداع، وهو أمر غير متوفر في حسام حسن.

واختتم طولان:" اللجان الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي لتواجد حسام على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا، لا اتوقع نجاحه ولكن كمصري اتمنى التوفيق له بكل تأكيد".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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