نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان: اللجان الالكترونية سبب تولي حسام حسن قيادة المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، تولي كابتن حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

حلمي طولان: اللجان الالكترونية سبب تولي حسام حسن قيادة المنتخب

وأكد طولان:" حسام حسن أسطورة كلاعب، ولكنه محدود الفكر كمدير فني، وهو أمر لا يعيبه اطلاقًا، ومش بالضرورة تكون ناجح كلاعب ومدرب.

وتابع نجم الزمالك السابق:" المدير الفني لمنتخب مصر لا بد ان يمتلك شخصية قوية بجانب الابداع، وهو أمر غير متوفر في حسام حسن.

واختتم طولان:" اللجان الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي لتواجد حسام على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا، لا اتوقع نجاحه ولكن كمصري اتمنى التوفيق له بكل تأكيد".

