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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع منتخب الارجنتين ضد نظيره منتخب كندا بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليًا صباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، في افتتاح كوبا امريكا 2024، ضمن مباريات الجولة الاولى بالمجموعة الاولى ببطولة كوبا امريكا 2024.

كوبا أمريكا 2024| التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين منتخب الارجنتين وكندا



وانطلقت صافرة حكم المباراة بين الارجنتين ضد كندا، اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرض ملعب مرسيدسبينز.

أحداث الشوط الأول بين منتخب الارجنتين ضد كندا

بدأ اللقاء بحماس واستحواذ من قبل منتخب الارجنتين من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وحتى هذه اللحظة توالت المحاولات من قبل منتخب الارجنتين لإحراز هدف التقدم في شباك منتخب كندا ولكن دون جدوى دون اي أهداف.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول معلن معها تعادل المنتخبين الأرجنتين ضد نظيره كندا بالتعادل السلبي دون اي أهداف.

ودخل منتخب الارجنتين مباراته ضد كندا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ايمليانو مارتينيز

خط الدفاع: اليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو.

خط الوسط: دي باول، لياندرو باريديس، ماك أليستر.

خط الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، ألفاريز.

