منتخب الأرجنتين يفتتح كوبا أمريكا بالفوز على كندا بهدفين في رحلة الاحتفاظ باللقب

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخب الارجنتين ضد نظيره منتخب كندا، بفوز الأول على الثاني بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، في كوبا امريكا 2024، ضمن مباريات الجولة الاولى بالمجموعة الاولى ببطولة كوبا امريكا 2024.



وانطلقت صافرة حكم المباراة بين الارجنتين ضد كندا، اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرض ملعب مرسيدسبينز.

أحداث الشوط الأول بين منتخب الارجنتين ضد كندا

بدأ اللقاء بحماس واستحواذ من قبل منتخب الارجنتين من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وتوالت المحاولات من قبل منتخب الارجنتين لإحراز هدف التقدم في شباك منتخب كندا ولكن دون جدوى دون اي أهداف.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول معلن معها تعادل المنتخبين الأرجنتين ضد نظيره كندا بالتعادل السلبي دون اي أهداف.



وفي أحداث الشوط الثاني انطلقت المباراة بإستحواذ وسيطرة من قبل منتخب الارجنتين في الدقيقة ال 49، بأقدام اللاعب جوليان ألفاريز.



وفي الدقيقة ال 88، أحرز اللاعب لاوتارو مارتينينز الهدف الثاني بصناعة ميسي في شباك كندا، وانتهت المباراة بفوز الارجنتين بهدفين مقابل لا شيء.