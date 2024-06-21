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أحمد جودة - القاهرة -

أكد كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان ببرنامجه" ملعب الشمس"، ان لاعب النادي الأهلي الحالي" امام عاشور" هو أفضل لاعب مصري في الوقت الحالي.

حلمي طولان: إمام عاشور رقم واحد في مصر.. وربنا يجازي اللي كان سبب رحيله من الزمالك

وأضاف نجم الزمالك السابق:" امام هو نجم الشباك في الأهلي وبالتالي في مصر كلها، امكانياته كبيرة ومنظومة الأهلي تنجح أي حد ما بالك بلاعب موهوب.

وأكمل طولان:" ربنا يجازيه اللي كان سبب في رحيل امام عن نادي الزمالك، كنت افضل استمراره داخل جدران ميت عقبة، لكن هي دي سُنة الحياة.

واختتم حلمي طولان:" افضل صفقة هبا الموسم هي تعاقد الأهلي مع امام عاشور، هي دي اللي يتقال عليها صفقة الموسم، ولجماهير الأهلي كل الحق في التغني باللاعب

