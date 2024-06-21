نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تقرير أحمد الغندور بشأن واقعة الحكم الرابع مع جوميز مدرب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" عن كواليس تقرير" أحمد الغندور" حكم مباراة المصري والزمالك والتي انتهت بانتصار الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف

الكشف تقرير أحمد الغندور بشأن واقعة الحكم الرابع مع جوميز مدرب الزمالك

وتابع زيدان:" ان الغندور لم يذكر في تقريره بعد نهاية المباراة اي شئ بخصوص واقعة اعتداء " جوميز" المدير الفني للزمالك على الحكم الرابع.

أضاف عبد الناصر: الحكم الرابع كتب تقريرًا مفصلًا عن واقعة اعتداء المدير الفني للفارس الأبيض عليه، وذلك على اعقاب الغاء هدف الزمالك من ضربة الجزاء التي سددها لاعبه" احمد سيد زيزو".

واختتم عبد الناصر تصريحاته:" في غضون أيام سيكون هناك تحقيق مع الثلاثي" أحمد الغندور" حكم الساحة، وكذلك الحكم الرابع، بالاضافة " لجوزيه جوميز" للمدير الفني لنادي الزمالك.

