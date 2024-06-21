نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان: لا بد من تغيير سياسة الزمالك خلال الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي" عبد الناصر زيدان" عن ضرورة تفعيل لجنة كرة داخل نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

حلمي طولان: لا بد من تغيير سياسة الزمالك خلال الفترة القادمة

تابع طولان:" أول مرة اشوف لعيبة الزمالك متعصبة كدة خلال مباراة المصري السابقة، ايه يعني دخل فيك هدف في أول ربع ساعة.

اضاف حلمي:" هدف فخر الدين بن يوسف من خطأ لا يغتفر من لاعبي الزمالك وتحديدًا ثنائي القلب عبد المجيد والمثلوثي.

اختتم حلمي طولان:" مقدرش الوم على نداي وخصوصًا إنه مش بيلعب في مكانه، الزمالك افتقد لفتوح في مباراة المصري، واتمنى القادم يكون أفضل

