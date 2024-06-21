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أحمد جودة - القاهرة -

حمّل كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب الشمس مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، " اوتوفيستر" المدير الفني السابق للقلعة البيضاء نتيجة 1_ 6 التاريخية في موسم 2002.

حلمي طولان: هزيمة الزمالك التاريخية من الأهلي يتحملها اوتوفيستر.. والحديث عن المؤامرة أمر مضحك

وأكد طولان أن اوتوفيستر مدير فني ذو طابع هجومي بحت، واختياره لتشكيل هجومي في مباراة القمة كان سببًا في اكتساح الأهلي لغريمه الأذلي.

وأضاف طولان:" مباريات القمة دائمًا ما تحتاج لتشكيل متوازن، الثقة المفرطة أو الخوف المبالغ فيه دائمًا ما يكون سببًا في الهزيمة.

واختتم:" واجهت الأهلي خمس مواجهات قبل مباراة 1_6 التاريخية نجحت في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات، وتعادلت في مناسبتين".

