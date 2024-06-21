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أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، إنه أوقف رئيس اتحاد المالديف للعبة، بسام عديل جليل، بشكل مؤقت لمدة 9 أشهر وسط تحقيق في مزاعم غسل الأموال والاختلاس والفساد.

إيقاف رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم

واتخذ "فيفا" القرار بعدما قام مكتب المدعي العام في جزر المالديف بالتحقيق مع جليل، وبدأت الإجراءات بعد تفتيش مكتب اتحاد المالديف لكرة القدم في أكتوبر (تشرين الأول).



وقال الاتحاد الدولي للعبة: "إن الجرائم الجنائية شملت أيضًا استخدام مسؤولي اتحاد المالديف لأموال "فيفا"، مما دفع غرفة التحقيق إلى فتح إجراءات تحقيق رسمية ضد جليل.

وتشمل الانتهاكات المحتملة لقواعد أخلاقيات "فيفا" تضارب المصالح، وعرض وقبول الهدايا وغيرها من المزايا، بالإضافة إلى اختلاس وإساءة استخدام الأموال.

ولم يرد اتحاد المالديف لكرة القدم على هذه الاتهامات حتى الآن.