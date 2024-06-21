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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد كابتن حلمي طولان نجم الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، بالدور الكبير والمساندة القوية التي يقدمها المهندس ممدوح عباس لمجلس ادارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب

حلمي طولان: ممدوح عباس مساند حقيقي لمجلس لبيب.. وصفقة عبد الله السعيد الأفضل في يناير

وأضاف طولان:" ممدوح عباس افضل داعم لمجلس لبيب سواء من الناحية المادية أو المعنوية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بنادي الزمالك.

وأكمل حلمي:" بالرغم من عدم اقتناعي ببعض صفقات الفريق والتي ابرمها النادي منذ يناير، لكن مجهود يُشكر من مسئوليه على تحمل الصعوبات خلال الشهور الماضية".

واختتم حلمي طولان:" عبد الله السعيد افضل صفقات الزمالك حتى الآن، كابتن كبير داخل الملعب واوضة اللبس، بالاضافة لخبراته الكبيرة خلال تجاربه السابقة مع الاسماعيلي والأهلي وبيراميدز".

