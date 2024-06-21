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أحمد جودة - القاهرة -

أكد كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، ضرورة لم الشمل بين لاعبي الأهلي القدامى و" محمود الخطيب" رئيس القلعة الحمراء الحالي.

حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب

وتابع طولان:" اناشد كابتن محمود الخطيب بفتح ابوابه لاستقبالي انا وكابتن مصطفى يونس نجم وكابتن الأهلي السابق للصلح بين الطرفين.



وأضاف طولان:" نحن اصدقاء منذ زمن بعيد وتجمعنا عِشرة عمر وذكريات جميلة، واتمنى من كابتن محمود الخطيب استقبالي انا وصديق عمره" مصطفى يونس" داخل النادي الأهلي من اجل إنهاء الخلافات ولم شمل الطرفين.

واختتم طولان:" اتمنى عودة كابتن الخطيب من ألمانيا سالمًا، وبعدها سأتصل بالكابتن محمود لتنسيق موعد لاستقبالي رفقة يونس وان شاء الله ننهي الخلافات ونعيد العلاقات كما كانت في السابق".

