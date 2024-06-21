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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة يفكر في إرسال فيتور روكي على سبيل الإعارة للحصول على الدقائق المطلوبة، ولكن اللاعب سيحاول استنفاذ كل فرصه مع الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فيتور روكي يعمل منذ عدة أيام مع المدرب البدني بول فوش، حيث ذهب إلى البرازيل لبضعة أيام في إجازة، لكنه بالفعل في برشلونة يضع خطة محددة للحصول على القوة والوصول إلى مرحلة ما قبل الموسم في أفضل حالاته.

