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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، إلى الحصول على خدمات نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة الفهد الأسمر

ويعمل لابورتا على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال الميركاتو الصيفي، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.



ويعد التعاقد مع نيكو ويليامز مطلب أساسي ورئيسي للألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، الذي يريد بشدة التعاقد مع نجم أتلتيك بيلباو في الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، يعمل خلال الفترة الأخيرة على حسم صفقة ويليامز لصالح الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيواجه منافسة شرسة مع ليفربول الذي دخل مؤخرًا للحصول على خدمات اللاعب الإسباني في الميركاتو الصيفي.







