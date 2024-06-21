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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أسباب سعي الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع جيريمي فريمبونغ جناح باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

4 أسباب تدفع برشلونة إلى التعاقد مع هذه الصفقة

وقال أوريول دومينيك صحفي "راديو كتالونيا"، أن أسباب اختيار فليك للتعاقد مع فريمبونغ جاءت على النحو التالي:

▪ يريده أن يكون البديل الأول للامين يامال في مركز الجناح

▪ فليك لا يعتبر رافينها بديلًا مناسبًا للامين

▪ لأن فليك سيلعب بخطة 4-2-3-1 وهناك مباريات سيلعب فيها بـ 3 مدافعين

▪ بروفايل متعدد الاستخدامات قادر على اللعب كجناح متقدم وظهير أيمن كذلك

ويرتبط فريمبونج بعقد مع باير ليفركوزن يمتد حتى صيف 2028، ومع ذلك فإن صفقة اللاعب الدولي الهولندي مع بطل الدوري الألماني تحتوي على شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.