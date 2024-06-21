نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف مبابي من المشاركة أمام هولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، التواجد مع الفريق في مباراته أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها غدا الجمعة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا، رغم إصابته بكسر في الأنف.

ولم يؤكد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي (الديوك)، ما إذا كان قائد الفريق سيشارك في المباراة كأساسي أم لا، ولكنه قال اليوم الخميس في مؤتمر صحفي: "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. سنتأكد من أنه سيكون متاحا".

وتعرض مبابي لكسر في الأنف في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي، التي فاز بها على منتخب النمسا بهدف نظيف، ولكن على الأرجح سيرتدي قناعا في المباراة التي تقام في لايبزج لحماية أنفه، حيث لم يتم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية.

وأكد أنطوان جريزمان:"إنه بحالة جيدة"، مشيرا إلى أن التورم انخفض قليلا.

واستأنف مبابي، الذي حقق مع منتخب بلاده وصافة كأس العالم 2022 في قطر، التدريبات بروح معنوية مرتفعة أمس الأربعاء، ولكنه تدرب بشكل منفرد وهو يضع ضمادة كبيرة على أنفه.