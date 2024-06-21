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أحمد جودة - القاهرة - قال فرانيشسكو كالزونا مدرب منتخب سلوفاكيا، إن فريقه سيطر على حالة النشوة والفرحة بعد الفوز على بلجيكا في اليورو، قبل مواجهة أوكرانيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

مدرب سلوفاكيا عقب الانتصار على بلجيكا: لا يوجد أي سبب للاحتفال حتى الآن

وأضاف كالزونا في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه كان من الصعب تحضير اللاعبين ذهنيا، النشوة تدوم لعدة ساعات، لكن النقاط الثلاث لن تكن كافية للعبور، لا يوجد أي سبب للاحتفال حتى الآن".

وفي يورو 2020، نجح المنتخب السلوفاكي في الفوز بالمباراة الأولى وكانت أمام بولندا، لكنه خسر المبارتين التاليين، ليفشل في الوصول إلى دور الـ 16.

وقال لاعب الوسط أوندريه دودا "منذ 3 أعوام خرجنا من البطولة بعد فوزنا الأول، لكن هذه هي كرة القدم، يمكن أن تكون قاسية، لكن لدينا فرصة للعبور وسنبذل قصارى جهدنا للنجاح في ذلك".

وشدد مدرب منتخب سلوفاكيا "يجب علينا التواضع، علينا أن نبذل 110% من جهدنا إذا أردنا إسعاد جماهيرنا".