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أحمد جودة - القاهرة - أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه تمكن من كبح جماح منتخب كندا خلال لقاء المنتخبين في كوبا أمريكا، مشيرا إلى أن نجومه قادرون على التعامل مع أي موقف بغض النظر عن طبيعة أي لقاء.

تعليق مثير من ليونيل سكالوني بعد الفوز على كندا في كوبا أميركا

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "هذا المنافس يخلق فرصا للتسجيل ويدافع مثل الأسود. قلت أمس إن كندا ستكون خصما صعبا وكان منافسا قويا بالفعل".

أضاف المدرب الأرجنتيني، الذي قاد الفريق للتتويج بكأس العالم عام 2022 بقطر "لقد كان اختبارا جيدا بالنسبة لنا. وتأكدنا من أن الفريق يستجيب دائما، بغض النظر عن طبيعة المباراة".

وتطرق سكالوني للحديث عن حالة الملعب، حيث قال "كنا نعلم لمدة سبعة أشهر أننا سنلعب هنا وقاموا بتغيير العشب منذ يومين. أنا آسف جدا على هذا المشهد، لم يكن مناسبا حقا".

وأكد "كان يتعين علينا أن نلعب بشكل مختلف، الملعب لم يكن جيدًا للاستلام بين الخطوط والقيام بتمريرات صحيحة".