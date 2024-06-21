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أحمد جودة - القاهرة - أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن فريقه لن يكون بمقدوره الدفاع بنجاح عن لقب يورو 2024 بألمانيا إذا واصل الأداء بنفس الطريقة التي ظهر بها خلال هزيمته أمام إسبانيا بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

سباليتي يصدم الجمهور الإيطالي بعد الخسارة أمام إسبانيا

وقال سباليتي "لقد سببوا لنا مشاكل أكثر مما تظهره النتيجة ولا يمكننا أن نتغلب على هذا الأمر".

وأضاف "كانت هناك فجوة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالتركيز والنشاط، لم نتواجد في المباراة من الأساس".

وتابع "الجميع يود الاقتباس من إسبانيا، لقد قدموا أفضل كرة منذ فترة طويلة، أنا في حاجة لأخبار اللاعبين بمدى أهمية تلك المباراة لأنها تصبح غاية في الصعوبة إذا بقيت في العمق".

وأتم "يتوجب علينا إصلاح مفهوم وعقلية الفريق فيما يتعلق بمطاردة الكرة وعدم الاستسلام، لكنني لا أريد اللعب بهذه الطريقة، لا أعرف كيفية تدريبهم على فعل ذلك، أنا الشخص الأقل ملاءمة للقيام بذلك، لذا يتوجب علينا اللعب على الكرة والحفاظ على الاستحواذ، هذه هي الطريقة الوحيدة".