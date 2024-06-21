نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ليني يورو يفضل الانتقال إلى ريال مدريد وسكاي إيطاليا: ستيفانو بيولي مرشح لتدريب الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 21-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يسعى ليفربول للتعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم التركي أردا جولر البالغ من العمر 19 عامًا من ريال مدريد. (الحديث الجماعي).

جدد فولهام اهتمامه بمدافع تشيلسي الإنجليزي تريفوه تشالوبا البالغ من العمر 24 عامًا. (ميرور)

سينسحب مانشستر يونايتد من المحادثات مع إيفرتون بشأن المدافع الإنجليزي جاراد برانثويت، 21 عامًا، ما لم يخفض فريق Toffees السعر المطلوب البالغ 70 مليون جنيه إسترليني (ESPN).

ويشعر إيفرتون بثقة متزايدة في الحفاظ على قلب الدفاع هذا الصيف. (اي سبورت)

ليني يورو يفضل الانتقال إلى ريال مدريد

يفضل مدافع ليل ليني يورو، 18 عامًا، الانتقال إلى ريال مدريد على ليفربول أو مانشستر يونايتد. (ماركا)

ويخشى وست هام أن يطلب الجناح الغاني محمد قدوس، 23 عاما، مغادرة النادي هذا الصيف. (فوتبول انسايدر)

استفسر أستون فيلا عن مدى توفر لاعب خط الوسط الأرجنتيني ماتياس سولي البالغ من العمر 21 عامًا، لكن يوفنتوس قال إنه ليس للبيع. (سكاي سبورتس)

يجري تشيلسي محادثات مع بوكا جونيورز بشأن صفقة للمدافع الأرجنتيني آرون أنسيلمينو البالغ من العمر 19 عامًا. (ذا أثليتك)

يستعد مانشستر يونايتد لتفعيل الشرط الجزائي البالغ 33.8 مليون جنيه إسترليني في عقد مهاجم بولونيا الهولندي جوشوا زيركزي البالغ من العمر 23 عامًا. (تلجراف)

ستيفانو بيولي مرشح لتدريب الاتحاد

يعد ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق من بين المرشحين لتولي منصب مدرب نادي الاتحاد. (فابريزيو رومانو)

أجرى وست هام ونوتنجهام فورست اتصالات مع أرسنال لمناقشة إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 21 عامًا ريس نيلسون. (فوتبول انسايدر)

لاعب خط وسط باريس سان جيرمان والهولندي تشافي سيمونز، 21 عامًا، هو هدف الانتقالات الأساسي لبايرن ميونيخ. (بيلد - بالألمانية).

قدم أرسنال عرضًا لضم ظهير فنربخشه التركي فردي كاديوغلو، 24 عامًا. (أجان سبور - بالتركية).

سيطلب فولهام 40 مليون جنيه إسترليني للسماح للمدافع الأمريكي أنتوني روبنسون، 26 عامًا، بمغادرة كرافن كوتيدج هذا الصيف. (Givemesport)

قدم ساوثامبتون وبرايتون عروضًا إلى نادي جوتنبرج من أجل لاعب خط الوسط المالي مالك يالكوي البالغ من العمر 18 عامًا. (caught offside)