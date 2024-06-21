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أحمد جودة - القاهرة - واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في صناعة التاريخ خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، وذلك في ظهوره الأول مع منتخب بلاده بالنسخة الحالية في كوبا أمريكا 2024.

ميسي يصنع التاريخ في كوبا أمريكا 2024

أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في بطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ، بعدما شارك في المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية بالمسابقة القارية، بين منتخبي الأرجنتين وكندا على ملعب (مرسيدس بينز) بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم أيضا منتخبي بيرو وتشيلي.

تواجد ميسي في القائمة الأساسية لمنتخب الأرجنتين للمباراة، ليخوض مباراته الـ35 في مشواره ببطولة كوبا أمريكا، التي يسعى لقيادة منتخب بلاده للاحتفاظ بلقبها للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن حمل كأسها في النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2021.

انفرد نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي بصدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في كوبا أمريكا، بعدما فض شراكته مع اللاعب التشيلي الراحل سيرخيو ليفينجستون، الذي لعب 34 مباراة في البطولة، خلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.