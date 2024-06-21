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أحمد جودة - القاهرة - أكد جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا أنه يتفهم غضب جماهير بلاده في أعقاب التعادل مع الدنمارك بهدف لمثله في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا.

نجم إنجلترا يرد بقوة على صيحات استهجان الجماهير

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان عقب نهاية المباراة، لكن ستونز أبدى ثقته في قدرة منتخب بلاده على الرد بقوة خلال المواجهة الأخيرة بدور المجموعات أمام سلوفينيا.

وأشار ستونز "أدرك أن الجماهير أصابها الإحباط، لكني أرى أن هناك علامات رائعة لنا لمواصلة الانطلاق ومواصلة التحسن".

وأضاف "إذا تمكنا من التحكم في مشاعرنا في هذه المباريات الكبيرة فهذه دلالة على فريق يمتلك روح النصر، ونريد أن نجعل الجميع يشعر بالفخر".

وأوضح "بذلنا قصارى جهدنا، ربما لم يكن الأداء المفضل للبعض لكننا واصلنا القتال من أجل زملائنا ومن اجل صدارة المجموعة".