نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ألمانيا يتحدث عن فشل بلاده في تنظيم يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استخلص فيليب لام، مدير بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، نتائج إيجابية من تنظيم بلاده للبطولة القارية التي بدأت قبل أسبوع، لكن اللاعب السابق الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014 دعا إلى ضرورة تفهم احتمالات حدوث أي مشاكل بسيطة.

قال لام لمحطة "ايه ار دي" التليفزيونية اليوم الجمعة: "بالطبع هناك أمور كان من الممكن إنجازها بشكل أفضل، أمور من الممكن ضبطها".

لكن بشكل عام، أبدى لام وفريقه المعاون "رضا تام" عن كيفية سير الأمور خلال يورو 2024.

في الأسبوع الأول من البطولة القارية، انتقد العديد من المشجعين الأجواء المحيطة بالسفر من وإلى ملاعب البطولة، وتشكك كثيرون في قدرة مدينة جيلسنكيرشن على وجه الخصوص على المشاركة في تنظيم مباريات البطولة.

أوضح لام "حينما يتعلق الأمر بالدخول أو السفر، ببساطة هناك الكثير من الأشخاص، ليس من الممكن دائما نقلهم في أقصر وقت ممكن، الجميع ينبغي ان يتفهم ذلك، لا تعمل الأمور كلها بشكل مثالي حينما يحضر الكثير من الناس في نفس الوقت أو يرغبون في التنقل إلى مكان ما".

رغم مشاكل الانتقالات، وصف أكثر من نصف المشجعين الألمان الأجواء بأنها حماسية ومبهجة.