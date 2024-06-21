نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع هدفي الأرجتتين في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج ملخص وأهداف مباراة منتخب الارجنتين وكندا في كأس كوبا أمريكا، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية.

ستلعب الأرجنتين أول مباراتين استعدادًا لكوبا أمريكا عندما تواجه الإكوادور في مباراة ودية يوم الأحد في شيكاغو.

يتطلع الفائزون بكأس العالم 2022 إلى تحقيق فوزهم الرابع على التوالي، بينما سيحاول منتخب لا تري العودة إلى طرق الانتصارات بعد خسارته أمام إيطاليا في آخر مباراة له في مارس

لكن الأرجنتين سددت هدفين مع الاحتفاظ بشباك نظيفة أمام خصمها كندا.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا

كان من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكندا، على ملعب «ميرسيدس بنز» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبالفعل لعب منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب كندا الفيوم الجمعة المباراة الافتتاحية في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب «مرسيدس بينز» في مدينة أتلانتا، والذي يتسع ل71000 متفرج.