نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بدأها مبكرا" مدرب ليفربول الجديد يسخر من رابطة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من اختيار قناة "تي.إن.تي سبورتس" لمباراة فريقه الافتتاحية بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام إيبسويتش تاون التي تقام في موعد الغداء، لأن يورجن كلوب لم يعد يتولى تدريب الفريق.

وقال سلوت للموقع الرسمي للنادي:"قالوا لي إن المباراة ستقام في الثانية عشرة ظهرا.. على ضوء ما أعلمه، اشتكى كلوب كثيرا من هذا الأمر، لذلك على الأرجح أنهم اعتقدوا أنه برحيل كلوب يمكنهم وضع مبارياتنا في هذا الموعد مجددا".

وأضاف:"إنها مختلفة عن ضربة البداية المعتادة في الثانية عشرة والنصف ظهرا لأنها لا تقام بعد مباراة في أوروبا، أتطلع لها، سنواجه فريقا صعد مؤخرا لذلك ستكون مباراة مميزة بالنسبة لهم أيضا".

وأردف:"أعتقد أن أي فريق سيفضل بدء المسابقة على أرضه، ولكننا سنواجه إيبسويتش ونحن نتطلع لهذا اللقاء".