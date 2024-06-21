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أحمد جودة - القاهرة - يحتاج المنتخب السويسري إلى التعادل فقط أمام المنتخب الألماني في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل للتأهل لدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، ولكنه يسعى لتحقيق المزيد وإزعاج منتخب البلد المنظم للبطولة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

سويسرا تواجه ألمانيا على بطاقة الصعود في يورو 2024

وقال اللاعب السويسري شيردان شاكيري، عقب التعادل مع المنتخب الاسكتلندي 1/1 أمس الأربعاء:"نواجه مستوى مختلفا مع هذا الهجوم الرائع والنشوة، ولكننا سندخل المباراة بثقة كبيرة وكلنا نتطلع إليها".

وأضاف: "بالطبع نريد أن نزعج المنتخب الألماني، هذا واضح".

وسجل شاكيري هدفا رائعا ليعادل النتيجة أمام المنتخب الاسكتلندي، الذي تقدم بهدف من نيران صديقه سجله فابيان شار، لاعب المنتخب السويسري.

بهذه النتيجة، يكفي المنتخب السويسري التعادل أمام المنتخب الألماني للتأهل لدور الـ16، أما في حال الفوز سيتصدر المنتخب السويسري صدارة المجموعة.