نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباليتي ينفجر غضبا بسبب أداء نجم إيطاليا أمام إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غضب لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، بعد الخسارة 0-1 أمام إسبانيا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

ووفقا شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن سباليتي انفجر غضبا من طريقة لعب جورجينيو لاعب وسط الأزوري، خلال أحداث الشوط الأول.

وأشارت إلى أن المدرب في لحظات معينة، كان يرى أنه لا جدوى من لعب جورجينيو، وهو ما تأكد بعدما قرر استبداله بين شوطي المباراة.

وقرر لوتشيانو سباليتي، الدفع ببريان كريستانتي بدلا من جورجينيو، لكن الأمور لم تتحسن مع المنتخب الإيطالي.

وبهذا الانتصار، يعتلي المنتخب الإسباني، صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط في الوصافة.