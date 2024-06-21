نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة أوكرانيا وسلوفاكيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيرهي ريبروف مدرب أوكرانيا تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سلوفاكيا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024. تشكيل أوكرانيا لمواجهة سلوفاكيا حراسة المرمى: أناتولي تروبين الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو الوسط: أندري يارمولينكو - فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو - جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك الهجوم: أرتيم دوفبيك أما تشكيل سلوفاكيا فجاء كالتالي: حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين