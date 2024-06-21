الرياضة

تشكيل مواجهة أوكرانيا وسلوفاكيا في يورو 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة أوكرانيا وسلوفاكيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيرهي ريبروف مدرب أوكرانيا تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سلوفاكيا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024.

تشكيل أوكرانيا لمواجهة سلوفاكيا

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو

الوسط: أندري يارمولينكو - فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو - جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك

الهجوم: أرتيم دوفبيك

أما تشكيل سلوفاكيا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو

الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا

الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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