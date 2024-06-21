نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة أوكرانيا وسلوفاكيا في يورو 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيرهي ريبروف مدرب أوكرانيا تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سلوفاكيا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024.
تشكيل أوكرانيا لمواجهة سلوفاكيا
حراسة المرمى: أناتولي تروبين
الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو
الوسط: أندري يارمولينكو - فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو - جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك
الهجوم: أرتيم دوفبيك
أما تشكيل سلوفاكيا فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا
الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو
الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا
الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين