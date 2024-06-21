نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفاوض نجمه للتجديد بعد تلقيه عرض سعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

خوسيلو مستمر مع ريال مدريد

قال خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية أن خوسيلو لويس ماتو لاعب ريال مدريد تلقى عرضًا مهمًا من الدوري السعودي.

وأشار دياز، إلى أن خوسيلو رفض العرض السعودي لأن أولويته الآن هي الاستمرار لموسم إضافي في ريال مدريد. إنه يشعر بالأهمية ويرغب في مواصلة مشواره بقميص الملكي.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا إلى خوسيلو لتجديد عقده لمدة عام إضافي.

ولفت دياز إلى أن خوسيلو أظهر طوال الموسم أن لديه مكانًا في ريال مدريد، وسيكون مدربه كارلو أنشيلوتي سعيدًا بوجوده لموسم آخر، نظرًا لمساهمته الجيدة.