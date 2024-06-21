يورو 2024.. يويفا يرد على شكاوى إنجلترا بعد التعادل مع الدنمارك

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أحمد جودة - القاهرة - بعد شكاوى منتخب إنجلترا بشأن حالة ملعب "فالدستاديون" في فرانكفورت خلال مباراتهم ضد الدنمارك في كأس أمم أوروبا، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بيانًا رد فيه على الأحداث التي وقعت.

يويفا يرد على شكاوى إنجلترا

المباراة كانت جزءًا من الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2024، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وتفاعل لاعبو إنجلترا مع مشاكل العشب منذ بداية اللقاء، مما تسبب في تأثر أداءهم وردود فعل من الجماهير.

القطع من العشب واجهت اللاعبين وأدت إلى تلاحمات ومواقف مثل تعرض كايل ووكر للوقوع بسبب الأرضية، مما دفعه لتغيير حذائه أمام الجماهير الموجودة، وهو ما أثار مخاوف من حدوث إصابات.

هاري كين، كابتن المنتخب الإنجليزي، أشار إلى سوء حالة الملعب وارتفاع درجات الحرارة في فرانكفورت، معبرًا عن تقديره للخطوات التي تم اتخاذها من قبل يويفا والمستشارين المستقلين لتحسين الظروف اللازمة للمباريات.

وفي بيانه، أكد يويفا على تعاونه الوثيق مع فريق الملاعب في فرانكفورت قبل البطولة لضمان أفضل ظروف اللعب، وأشار إلى التقييم المستمر والخطة التفصيلية للصيانة لمعالجة القضايا المحددة وتحسين الجودة.

الملعب سيستضيف مباراتين قادمتين في يورو 2024، بينها مباراة مرتقبة بين ألمانيا وسويسرا يوم الأحد، ومباراة أخرى بين سلوفاكيا ورومانيا يوم الأربعاء.