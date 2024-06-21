نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار بمنع مبابي من الظهور بقناعه الجديد أمام هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتدي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، قناع وجه مع منتخب فرنسا بمواجهة اليوم ضد هولندا، بعد إصابته البالغة خلال مشاركته أمام النمسا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

مبابي ممنوع من الظهور بقناع علم فرنسا

ارتدى كيليان مبابي، قناعًا طبيًا بألوان علم فرنسا خلال مشاركته في تدريبات “الديوك”، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة هولندا في الجولة الثانية من مباريات المجموعات الرابعة في بطولة أمم أوروبا.

وبحسب التقارير فأن مبابي لا يمكنه الظهور بهذا القناع الذي يرتديه في مباريات أمم أوروبا، لأنه يحمل ألوان علم فرنسا الأبيض والأحمر والأزرق، وهذا مخالف للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية أن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة أن تكون أقنعة الوجه وضمادات الرأس وغيرها من الوسائل الطبية المعالجة، ذات لون واحد ولا تحمل اسم صانعها أو هوية المنتخب.

وتشير التقارير إلى أنه هناك احتمالًا أن يجلس كيليان مبابي على دكة بدلاء منتخب فرنسا، في بداية مباراة هولندا اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا بنظيره الهولندي على ملعب “ريد بول أرينا لايبزيغ”، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.